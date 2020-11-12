قائدالشرطة الاتحادية :لاعودة لداعش في جبال مكحول

قائدالشرطة الاتحادية :لاعودة لداعش في جبال مكحول
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد قائد قوات الشرطة الاتحادية الفريق الركن جعفر البطاط، الخميس، افتتاح طريق السلسلة الجبلية، فيما أشار إلى استحالة عودة داعش فيها.وقال البطاط، في حوار متلفز، إنه “تم رفع أكثر من 80 عبوة ناسفة من جبال مكحول والطرق الخاصة به”، مبيناً، أن “المنطقة لم يتم تفتيشها منذ أكثر من 7 سنوات”.وأضاف، أنه “تم فتح طريق السلسلة الجبلية وبإمكان الجيش والقادة والاستخبارات التجول فيها”، مشيراً إلى أنه “تم تحديد المناطق المرتفعة وسيكون فيها مسك بقدرات فنية وكاميرات بعيدة المدى تصل الى 33 كيلومتراً ومزودة باسلحة وتجهيزات متطورة”.وأكد البطاط، “عدم وجود تضحيات بالأرواح حتى الآن”، مشيداً “بدور طيران الجيش في إسناد قوات الشرطة بعمليات التحرير والتطهير، فضلاً عن قوات التحالف التي أمَّنت الأجواء ليلاً بالطائرات المسيرة وتوجيه الضربات للمجاميع الإرهابية”.وشدد على أنْ “لاعودة لداعش في سلسلة مكحول، وبانتظار أوامر القائد العام للقوات المسلحة بمسك الأرض وتزويد القوات الماسكة بالكاميرات الخاصة”.

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