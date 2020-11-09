قائد الجيش البريطاني يحذر من حرب عالمية ثالثة

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- شبكة اخبار العراق
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الصالحي:البرلمان سيرفض وثيقة نقل صلاحيات وزير المالية في بيع عقارات الدولة
الأعرجي:الشرطة المحلية ستمسك بالملف الأمني في سنجار وقوات الجيش في الأسوار الخارجية
نائب يطالب بتعديل قانون الأحزاب لنزاهة الانتخابات
السفير السعودي:أكثر من وفد سعودي سيصل إلى العراق لبحث الشراكات مع العراق
حزب طالباني “يستغرب” صمت بغداد وأربيل على القصف التركي في سنجار
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السفير السعودي:أكثر من وفد سعودي سيصل إلى العراق لبحث الشراكات مع العراق
نائب يدعو وزير المالية إلى تقديم إستقالته
حكومة الإقليم تعلن عن جولة أوروبية لمسرور بارزاني
هيأة النزاهة تعلن عن ضبط “مستندات مزورة” بقيمة مليار واربعمائة مليون دينار في شركة نفط البصرة
نائب:عودة المفاوضات بين الوزارة وشركة “دايو” الكورية لاستئناف العمل في مشروع ميناء الفاو
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مطالبات بحل الحشد الشعبي قبل حل البرلمان لضمان نزاهة الانتخابات
اِتفاق الكاظمي مع حزب بارزاني برعاية أمريكية حول سنجار ” فتنة كبيرة”
وزير النفط يقترح تأسيس شركة لإدارة شؤون استخراج وتصدير النفط الخام في الإقليم
نواب:الخلافات السياسية وراء تعطيل إقرار القوانين المهمة
الخونة يتحالفون مجدداً للفوز بالانتخابات القادمة من أجل إيران
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تقرير:ميليشيا كتائب حزب الله الخطر الكارثي على العراق
هل يستطيع الكاظمي إلقاء القبض على حيتان الفساد في مقدمتهم المالكي؟
تحجيم الدور الإيراني في العراق بداية الانفتاح الكبير حتى مع إسرائيل
زيارة الكاظمي إلى واشنطن هل تخلّص العراق من النفوذ الإيراني
تقرير أمريكي:الكاظمي ليس لديه القدرة على مواجهة الحشد الولائي
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