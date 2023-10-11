قائد الدفاع الجوي السعودي ونظيره العراقي يبحثان التعاون

قائد الدفاع الجوي السعودي ونظيره العراقي يبحثان التعاون
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- وصل قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو والوفد المرافق له، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، إلى العاصمة بغداد. بعد يومين من زيارة وزير خارجية المملكة العربية السعودية فيصل بن فرحان إلى العراق.وطبقًا لبيان لوزارة الدفاع العراقيّة ، فأن”  قائد الدفاع الجوي العراقي الفريق الركن معن زيد السعدي، استقبل اليوم، قائد قوات الدفاع الجوي الملكي السعودي الفريق الركن مزيد بن سليمان العمرو والوفد المرافق له”.وأضاف البيان، إن” المسؤول السعودي أجرى زيارة إلى مقر قيادة الدفاع الجوي للإطلاع على عمل القيادة وبحث سبل التعاون المشترك وتبادل الخبرات والمعلومات بين الجانبين”.وأكمل، إن” نائب قائد الدفاع الجوي للأمور الفنية اللواء الركن حامد جار، قدّم ايجازاً مفصلاً عن عمل القيادة والواجبات المنوطة بها، لبيان كيفية فرض السيادة الجوية وحماية أرض وسماء العراق”.

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