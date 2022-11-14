قائد شرطة بغداد يتراجع عن تصريحه بفقدان (450) طفلا من قبل عصابات حشدوية بالاتجار البشري

قائد شرطة بغداد يتراجع عن تصريحه بفقدان (450) طفلا من قبل عصابات حشدوية بالاتجار البشري
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدر قائد شرطة بغداد اللواء عدنان حمود سلمان، الاثنين،بيانا بشأن حديثه عن فقدان 450 طفلا في بغداد.وذكرت قيادة شرطة بغداد في بيان ، أنه”بعد تصريحات حول فقدان أطفال (أحداث) من قبل عصابات تنتمي الى ميليشيا الحشد الشعبي للاتجار البشري ، فان قائد بغداد يؤكد إن كلامه لم ينقل بصورة صحيحة وارتكز على عدد البلاغات في بداية العالم 2022 التي حسمت أكثر من 90% منها وإعادة الأحداث إلى ذويهم”.وقال سلمان تعقيباً على تصريحات كان قد أدلى بها حول فقدان أكثر من أربعمائة طفل “حدث” من خلال بلاغات قدمها أولياء أمور المفقودين، مبيناً انه”بعد إجراءات البحث والتحري تبين إن أكثر من 90% من هذا العدد ترك الدار بشكل طوعي نتيجة وجود مشاكل وخلافات عائلية بينهم وبين أفراد أسرهم وتمت إعادتهم إلى ذويهم مقابل تعهدات قانونية بحسن المعاملة وعدم التجاوز عليهم وان فحوى التصريح ارتكز فقط على عدد البلاغات بشكل عام”.وأضاف، انه”لم يتطرق إلى ضرورة تعديل قانون الاتجار في البشر في الحديث انف الذكر لأنه احد أعضاء لجنة تعديل القانون بالفعل”، وأوضح قائد شرطة بغداد، أن”البحث لا زال جار من قبل مفارز وزارة الداخلية المختصة عن البقية القليلة من هؤلاء لحسم موقفهم بشكل قانوني رافضاً الكلام حول تعرض القوات الأمنية إلى تهديدات بهذا الخصوص من إي جهة كانت”.يذكر ان قائد الشرطة قال في الأسبوع الماضي عن فقدان 450 طفلا خلال عشرة اشهر الماضية  من قبل عصابات تنتمي إلى ميليشيات الحشد الشعبي تمتهن الاتجار في البشر.

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