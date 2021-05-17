قائد عمليات البصرة يمنع أي حركة لميليشيا الحشد إلا بموافقته

قائد عمليات البصرة يمنع أي حركة لميليشيا الحشد إلا بموافقته
آخر تحديث:

البصرة/شبكة أخبار العراق- أصدر قائد عمليات البصرة اللواء الركن علي الماجدي، اليوم الأثنين، أمرا بشأن تحرك القوات الأمنية والحشد الشعبي في المحافظة.وأفاد مصدر أمني، ، أن “قائد عمليات البصرة أصدر أمرا بمنع دخول وخروج أي قوة أمنية من المحافظة وإليها، بما فيها الحشد الشعبي، إلا بموافقته حصرا”.وتسلم الماجدي، مهام قيادة عمليات البصرة رسمياً يوم الخميس (14 آيار 2021)، بدلا عن اللواء الركن أكرم صدام.وكان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي قد أقال صدام من منصبه، على خلفية شن ميليشيا من الحشد الشعبي  هجوماً على قوة أمنية قادمة من بغداد خلال عملية اعتقال قادة في فصائل مسلحة مطلوبين للقضاء بجريمة الإرهاب وقتل المواطنين الأبرياء.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *