قائمة كردية موحدة للاشتراك في انتخابات كركوك

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كركوك/ شبكة أخبار العراق- توصلت الاحزاب الكردستانية بمحافظة كركوك ،الاحد، الى اتفاق مبدئي بشان تشكيل قائمة كردية موحدة خلال الانتخابات المقبلة.وقال مصدر كردي مطلع اليوم: ان “جميع الاحزاب الكردستانية في كركوك اتفقت على تشكيل تحالف وطني للمشاركة في الانتخابات المقبلة في كركوك”.واضاف انه” من المقرر تقديم القائمة الجديدة لتحالف الاحزاب الكردستانية الى المفوضية المستقلة العليا للانتخابات”.واكد المصدر ان “الاحزاب الكردستانية، “الاتحاد الوطني الكردستاني، الحزب الديمقراطي الكردستاني، الاتحاد الاسلامي، الجماعة الاسلامية، حركة الحرية، الحزب الشيوعي، الحزب الاشتراكي،” يشاركون في قائمة التحالف”.