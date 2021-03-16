قائممقام قضاء الجبايش يتهم “جهة سياسية”بإغلاق مبنى إدارة القضاء

قائممقام قضاء الجبايش يتهم “جهة سياسية”بإغلاق مبنى إدارة القضاء
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 الناصرية/شبكة أخبار العراق- اتهم قائممقام قضاء الجبايش جنوبي محافظة ذي قار، حسام عبدالباري، اليوم الثلاثاء، جهات “لم يسمها” بالوقوف وراء إغلاق بناية الإدارة المحلية في القضاء.وقال عبدالباري في حديث صحفي، إن “أحدى الجهات السياسية في الجبايش ارسلت 25 شخصاً لإغلاق مبنى الإدارة المحلية بالقضاء”، لافتا إلى أن “هذه الجهة قالت بالحرف الواحد في إحدى الجلسات العربية، (انها لن تسمح لشخص غيرها بتسنم منصب القائممقامية) في الجبايش”.وبين، أن “المحافظ عبدالغني الاسدي، وجه القوات الأمنية في القضاء بإعادة افتتاح البناية اليوم الثلاثاء وممارسة نشاطها بشكل طبيعي، فضلا عن توجيهه بالكشف عن الجهات التي تسعى لاثارة الفوضى في الجبايش “.

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