قائممقام قضاء بعقوبة:الأحزاب تخدع المواطنين بتقديم الخدمات مقابل الأصوات في الانتخابات المقبلة

قائممقام قضاء بعقوبة:الأحزاب تخدع المواطنين بتقديم الخدمات مقابل الأصوات في الانتخابات المقبلة
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 بعقوبة/ شبكة أخبار العراق- اكد قائممقام قضاء بعقوبة عبدالله الحيالي، اليوم الأربعاء (11 تشرين الأول 2023)، ان المساومات السوداء قُبيل الانتخابات يدعمها “اصحاب القرار” والقائمة على خداع المواطنين.وقال الحيالي في حديث صحفي، ان “الشفافية في الانتخابات هي من تساعد على بناء تجربة ديمقراطية صحيحة بعيدا عن ترهيب الناس واستغلال اوضاعهم الانسانية من اجل كسب الاصوات”، مبيناً ان “من يقوم بهذا الافعال هم فاسدون ويحاولون الاستحواذ على السلطة باي طريقة”.واضاف، ان “اعتماد مبدأ الخدمات مقابل الاصوات هي “مساومة سوداء” وتعكس ظاهرة برزت في السنوات الاخيرة يدعمها للاسف البعض من اصحاب القرار”، موضحاً ان “الخدمات ممولة من الحكومة اي ليس من اموال احزاب او تحالفات بل هي مشاريع اقرت منذ سنوات”.واعتبر أن “عرقلة البعض الخدمات وتأجيل بعض المشاريع من اجل ايهام الشارع، هو خداع ونفاق سياسي في ذات الوقت الذي تنتظر فيه الاف الاسر امل الخلاص من بؤس الخدمات لتنصدم بأن حقوقها في الخدمات تخضع لأمزجة سياسية متنافسة فيما بينها”

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