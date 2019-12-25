قاتل متظاهروا النجف عمار يقول ” التظاهرات هي احد اهم مؤشرات صحة النظام السياسي”

قاتل متظاهروا النجف عمار يقول ” التظاهرات هي احد اهم مؤشرات صحة النظام السياسي”
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد رئيس تيار الحكمة الوطني، عمار الحكيم، الأربعاء، أن التظاهرات هي احد اهم مؤشرات صحة النظام السياسي.وقال الحكيم، في بيان ، إن “تطورات المشهد السياسي في العراق والمنطقة لاسيما ملف التظاهرات التي تشهدها البلاد وعلاقات العراق مع اليابان وسبل تعزيزها ، ملفات كانت حاضرة خلال استقبالنا السفير الياباني في العراق ناوفومي هاشيموتو”.واضاف: “إذ اكدنا ان التظاهرات هي احد اهم مؤشرات صحة النظام السياسي ، وبيّنا ان النظام الديمقراطي الذي شكل الحكومة ومجلس النواب هو نفسه الذي يمنح المواطن حق الاحتجاج والتظاهر السلمي ورفع الصوت من اجل تصويب المسار وتحقيق الاصلاحات، وجددنا موقفنا الذي يشدد على ان لا حل للازمة الا بالاستماع الى المطالب الحقة وتنفيذها”.وأوضح: “دعونا كذلك جميع الدول الى استثمار الفرص الواعدة التي يقدمها العراق في مجال التنمية والاعمار واعربنا عن املنا باسهام الشركات اليابانية في ذلك”.يذكر ان ميليشيات عمار الحكيم قتلت نحو 35 شاب من متظاهروا النجف  نتيجة دخولهم الى مرقد اصبع عمه محمد الحكيم الذي كلف الدولة 350 مليون دولار على حساب الفقراء ومستقبل العراق.

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