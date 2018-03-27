قاسم:نــــــــــسعى لتطوير قدرات المنتخب

قاسم:نــــــــــسعى لتطوير قدرات المنتخب
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بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مدرب منتخب العراق باسم قاسم،الثلاثاء، أن صورة فريقه في مباراة قطر “لم تكن واضحة”، ولذلك فإنه سيجري بعض التغييرات والمعالجات خلال مباراة الغد امام سوريا، بغية الظهور بشكل جيد ولائق أمام جماهير ملعب البصرة الدولي.وقال قاسم في المؤتمر الصحفي الخاص بمباراة العراق وسوريا :إن “المنتخب يسعى لأن يقدم مباراة جيدة، ومثلما قلت سابقاً إن البطولة على مستوى عال وكل المباريات كانت مثيرة، ونطمح للتعويض وتجاوز الإخفاق في مباراة قطر، الذي كان أحد أهم أسبابه هو الإجهاد”.وأشار أيضا إلى “قوة المنتخب السوري، ونأمل أن نفوز، فالمنتخب رغم افتقاده حظوظ المنافسة على اللقب لكنه يسعى للظهور بمظهر لائق وتحقيق نتيجة إيجابية”.

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