قاض ميليشياوي يرفع دعوى قضائية لإلغاء نتائج الانتخابات

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- شبكة اخبار العراق
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مصدر:ماكغورك يتوسط بين بافل ولاهور لحل الخلاف بينهما
تحالف الفتح:الإطار التنسيقي لن يقدم تنازلات للكرد
حزب الدعوة:التيار الصدري لن يتمكن من اختيار رئيس الحكومة الجديدة إلا بالعودة إلى الإطار الشيعي
حزب طالباني يرفض الانسحاب الأمريكي من العراق
العمليات المشتركة تعلن عن مباحثات جديدة مع القوات الأمريكية لإنهاء وجودها في العراق تنفيذا لأمر إيراني
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وزارة الخارجية الكازاخستانية تعلن استضافتها لجولة المباحثات السورية
البرهان:القوات المسلحة حريصة على الانتقال الديمقراطي في السودان
البحرين دعت مواطنيها إلى مغادرة لبنان فوراً
بايدن:العالم يواجه تهديداً وجودياً بسبب التغير المناخي
إيران:سنفرض شروطنا في المفاوضات النووية وعلى أمريكا وباقي الدول “التنفيذ”
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وزارة الزراعة:تصدير التمور العراقية إلى أكثر من عشرة دول
خبير اقتصادي: تخفيض سعر صرف الدولار بيد التيار الصدري
الحقد الفارسي..إيران تطالب بنقل ملكية بعض الأبار النفطية العراقية إليها تعويضا عن خسائرها في الحرب
إيران: (9) مليارات دولار حجم صادراتنا للعراق مقابل الإصرار على قطع المياه عنه
الكاظمي:الحكومة تعمل على تنويع مصادر الطاقة
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لاعب كرة عراقي يلقي بنفسه للموت من اجل انقاذارواح سويديين من موت محقق
الكاظمي تنصل عن وعوده بالكشف عن مصير الناشطين المختطفين من قبل ميليشيا الحشد
مفوضية الانتخابات تعلن عن تطابق النتائج الانتخابية مع الإكتروني والاعتراضات الولائية لاقيمة لها
المالكي والصدر وصراع الكتلة الكبرى والخاسر العراق وشعبه
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
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- متابعات خاصة
شيعة العراق لقنوا الحشد الشعبي وأحزابه درساً قاسياً في الانتخابات
فورين بوليسي:الحشد الشعبي أشد خطراً على استقرار العراق والشعب عاقبه بالانتخابات
في العراق خسر فاسدون وربح فاسدون
البرامج الانتخابية في العراق عبارة عن” شراء ذمم وتوزيع سندويشات فلافل وبطانيات”
الأحزاب من مصادر تمويل ميليشيا الحشد بعد المخدرات والدعارة وصالات القمار
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- منوعات
- صورة وتعليق
مخالفات انتخابية في التصويت الخاص ونسبة من الجيش والشرطة ولائهم لأحزاب إيران وليس للعراق
بأمر إيراني ..إسقاط الدعاوى القانونية ضد العيساوي
الكاظمي:خدمة الزوار الإيرانيين “واجب أخلاقي وديني”!!
الكاظمي:البرلمان العراقي رفض معالجة جرحى وتعويض ضحايا ثوار تشرين
الكاظمي لماكرون “هذا أبو الحوائج” ودعوته “مستجابة”
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- اذاعة INN