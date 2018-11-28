قانون أمريكي يدرج الحشد الشعبي والمليشيات وكل أدوات إيران في العراق منظمات إرهابية

قانون أمريكي يدرج الحشد الشعبي والمليشيات وكل أدوات إيران في العراق منظمات إرهابية
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أفاد تقرير أميركي، الأربعاء، بأن مجلس النواب لأميركي اقر قانونا جديدا باسم “منع زعزعة استقرار العراق”، مشيرة إلى أن القانون يعتبر بوابة لاستهداف إيران تحت ذريعة تدخلها في الشأن العراقي.وذكر تقرير لمعهد راند بول الأميركي ، أن “القانون الجديد يدعو الرئيس الامريكي الى فرض عقوبات على اي اجنبي ينوي بشكل متعمد عملا من اعمال العنف له غرض او تأثير مباشر على تهديد السلام والاستقرار في العراق او حكومة العراق وتقويض العملية الديمقراطية في العراق او تقويض الجهود الكبيرة لتعزيز البناء الاقتصادي والاصلاح السياسي أو تقديم المساعدات الإنسانية إلى الشعب العراقي”.واضاف أن “مشروع القانون يحمل وزير الخارجية الامريكي مسؤولية تحديد ما إذا كان ينبغي معاقبة الأفراد المدرجين في القائمة ، وإذا كان الأشخاص المرتبطين بمنظمات معينة ينبغي اعتبارهم إرهابيين أو معاقبتهم ، وبعبارة أخرى ، يدعو مشروع القانون إلى تعزيز السياسات المدمرة لاعادة تشكيل العراق”.وتابع التقرير، أن “مشروع القانون يتضمن أيضًا دعوة للعمل من شأنها المساعدة في الدفع باتجاه تصعيد مشروع امريكا  لزعزعة الاستقرار في ايران، حيث ينص مشروع القانون على أن يقوم وزير الخارجية سنوياً بإنشاء والحفاظ ونشر قائمة الجماعات المسلحة والميليشيات أو قوات بالوكالة في العراق والتي تتلقى مساعدة لوجستية أو عسكرية أو مالية من الحرس الثوري الإيراني أو التي يمارسها فيلق الحرس الثوري الإيراني”.واشار الى أن “القانون الخطير يمكنه استخدام ادعاءات التدخل إلايراني في البلد المجاور لبناء قضية التدخل الشامل في إيران للقيام بعملية عسكرية ، من قبل دولة مثل الولايات المتحدة والتي تبعد آلاف الأميال عنها”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *