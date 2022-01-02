قبلان:عرقلة الجلسة البرلمانية الأولى لا تصب في صالح الأحزاب الرئيسية

قبلان:عرقلة الجلسة البرلمانية الأولى لا تصب في صالح الأحزاب الرئيسية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشف مستشار رئاسة البرلمان نور الدين قبلان، الاحد، عن ابرز المعرقلات التي تواجه الجلسة الاولى لمجلس النواب المقررة في التاسع من كانون الثاني الحالي، مبينا ان عدم تسمية الكتلة الاكبر ضمن الجلسة وحسم رئاسة البرلمان ستكون ابرز المعرقلات.وقال قبلان في تصريح صحفي، إن ” تحديد الجلسة الاولى لمجلس النواب بدورته الحالية من صلاحية رئاسة الجمهورية ولم تؤجل لغاية الان كونها محددة بتوقيتات زمنية ملزمة”.واضاف ان “الجلسة الاولى يفترض ان تشهد تسمية الكتلة الأكبر، فضلا عن فتح باب الترشيح لرئاسة مجلس النواب ونوابه”، مبينا أن “تلك الخطوتين تعدان الاساسية في سير الجلسة او عرقلتها”.واوضح قبلان، ان “عرقلة الجلسة لا تصب في صالح أي طرف سياسي، ما يستدعي من جميع القوى السياسية انهاء الخلافات السياسية والتوجه نحو الانفراج والاتفاق على مرشح رئاسة البرلمان والكتلة الاكبر”.

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