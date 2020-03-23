قرار مرتقب حول أولمبياد طوكيو

قرار مرتقب حول أولمبياد طوكيو
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف رئيس الاتحاد الدولي لألعاب القوى، سيباستيان كو، إن القرار بشأن إقامة أولمبياد طوكيو من عدمه ربما يصدر قريبا.وقال كو في تصريح لـ”رويترز” “القرار بشأن الأولمبياد ربما يكون واضحا وسريعا في الأيام والأسابيع المقبلة”.وتابع: “قلت الأسبوع الماضي إنني لا أعتقد أنه يجب إقامة الأولمبياد بأي ثمن وبالتأكيد ليس على حساب سلامة الرياضيين”.وزاد: “المشكلة بشأن عدم تكافؤ الفرص تتزايد بالإضافة إلى معاناة الرياضيين لخوض التدريبات في العديد من الدول بسبب الإجراءات المفروضة لتقليل انتشار فيروس كورونا الذي أودى بحياة الآلاف”.وأضاف: “لو فقدنا مبدأ تكافؤ الفرص سنخسر نزاهة المنافسات. لا أحد يريد ذلك أو على الأقل لا يتمنى الرياضيون أو الجماهير هذا الأمر”.وأشار كو إلى أن “خلال الأسبوع الماضي طُلب من مسؤولي الاتحادات القارية الحديث مع الاتحادات الوطنية والرياضيين من أجل حصول الاتحاد الدولي لألعاب القوى على صورة واضحة من أجزاء مختلفة من العالم بشأن المراحل المختلفة لفيروس كورونا”.وستتم مراجعة ومناقشة الوضع في اجتماع في وقت لاحق من الأسبوع الحالي.

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