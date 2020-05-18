قرب عودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم

قرب عودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم
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بغداد/شبكة أخبار العراق- يبدو أنَّ عودة منافسات الدوري الإسباني لكرة القدم “الليغا”، باتت أقرب من أي وقت مضى، بعدما كشفت تقارير صحفية، اليوم الاثنين، عن اتفاق جديد يمهد الطريق لهذا الأمر.وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، إنَّ رابطة الليغا، توصلت لاتفاق مع الاتحاد الإسباني، على إقامة مباريات الدوري يوم الإثنين بشكل طبيعي، اعتبارًا من يونيو/حزيران المقبل.وأشارت إلى أنَّ هذا الاتفاق مهم للغاية؛ لتفعيل خطة استئناف الليغا، ولعب الفرق لمباراة كل 72 ساعة.وأوضحت أنَّ الاتفاق الأخير يعني أن مباريات الليغا ستقام في كل أيام الأسبوع، لكن يتبقى فقط الحصول على موافقة القاضي أندريس سانشيز ماجرو، المختص بقضايا كرة القدم.وقالت الصحيفة، إنَّ مباريات الليغا، ستُقام الساعة 8:00 مساءً في المناطق الأقل حرارة، والساعة 11 مساءً في المناطق الأكثر حرارة.

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