قرداغ:التصويت على حكومة الزرفي سيكون عبر الأنترنيت!

قرداغ:التصويت على حكومة الزرفي سيكون عبر الأنترنيت!
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد مقرر مجلس النواب، هوشيار قرداغ، الأحد (05 نيسان 2020)، أن رئاسة البرلمان العراقي تجري مشاورات لتحديد آلية لعقد جلسة منح الثقة لرئيس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي، في ظل انتشار فايروس كورونا المستجد.وقال قرداغ في تصريح صحفي، إنه “حتى هذه اللحظة، لا توجد أية مؤشرات تدل على تحديد موعد لعقد جلسة البرلمان لمنح الثقة لحكومة رئيس مجلس الوزراء المكلف، عدنان الزرفي”، مشيراً إلى أن “الزرفي أرسل المنهاج الوزاري لهيأة الرئاسة، التي باشرت بدراسته قبل البت بمواعيد جلسة التصويت على الحكومة”.ورأى، أن “وباء كورونا سيُصعب ويُعقد من عملية عقد جلسة لمجلس النواب، من أجل التصويت على حكومة الزرفي في الفترة الحالية”، مؤكداً أن “هيأة رئاسة المجلس تجري مشاورات من أجل تحديد الكيفية والآلية لعقد الجلسة المرتقبة لمجلس النواب، والمخصصة لمنح الثقة للحكومة”.وتابع: “سنتوصل عبر التحركات الجارية إلى إيجاد طريقة معينة لعقد جلسة منح الثقة على حكومة الزرفي، أو عدمها”، مضيفاً: “ما نريده هو تجنب حدوث أي مشاكل صحية في حال التئام مجلس النواب”.وأشار الى أن “عقد الجلسة البرلمانية متوقف أيضاً على ضرورة تحقيق إجماع شيعي على طرح ودعم حكومة الزرفي، مما سيدفع بالكتل السنّية والكردية بالحضور والمشاركة في الجلسة النيابية المقبلة”.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *