قرص ثلج عملاق في نهر يلفت أنظار العالم

قرص ثلج عملاق في نهر يلفت أنظار العالم
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- تبدو مثل ظاهرة دوائر المحاصيل من الجو.. لكن هذا القرص الغريب يقع في أحد أنهر ولاية ماين الأميركية.إنه تشكيل مثير جذب انتباه إلى منطقة بورتلاند الكبرى في ولاية ماين الأميركية، وهو في الواقع عبارة عن قرص ثلج دوار، يبلغ عرضه 100 ياردة تقريبا.تمت مشاركة هذا التشكيل الذي يظهر في نهر “بريسمبسكوت” على نطاق واسع بشبكات التواصل الاجتماعي، وعقدت مقارنات بينه وبين مركبة فضائية غريبة والقمر وغير ذلك من الأشكال.اكتشف روب ميتشل، الذي يمتلك مبنى إداريا قريبا ، القرص الغريب صباح الاثنين وأبلغ فورا سلطات مدينة ويستبروك، خارج مدينة بورتلاند.يقول المسؤولون إن القرص يدور ببطء في اتجاه عقارب الساعة، وكان بمثابة طوف أو عوامة كبيرة للبط والطيور الأخرى.

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