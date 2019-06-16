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النزاهة النيابية:عودة المطلوب للقضاء كريم إلى أربيل عار على الحكومة العراقية
نائب:وزير الزراعة المليشياوي يتحمل مسؤولية إحراق المزارع ونفوق الأسماك
قرض ياباني للعراق بقيمة مليار دولار بموجب اتفاقية بين البلدين
حزب طالباني يهدد حزب بارزاني بالمقاطعة ما لم يحسم حقيبة العدل ومنصب محافظ كركوك
الشابندر:عبد المهدي” كذاب”
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نائب:وزير الزراعة المليشياوي يتحمل مسؤولية إحراق المزارع ونفوق الأسماك
قرض ياباني للعراق بقيمة مليار دولار بموجب اتفاقية بين البلدين
الولايات المتحددة تجدد إعفاء العراق من العقوبات لمدة 3 أشهر إضافية لإستيراد الغاز والكهرباء من إيران
نائب:العراق خسر 213 مليون دولار لعدم التزامه بالتعهدات الدولية
الهنين:وضع الكهرباء مستقر في العراق!
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بدلا من كشف المجرمين..الداخلية تفتح معرضا لوثائق تدين خونة العراق
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العراق يتسلم 1300 قطعة أثرية من الأردن
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- اذاعة INN