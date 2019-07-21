قرعة بطولة غرب آسيا .. العراق في المجموعة الاولى

قرعة بطولة غرب آسيا .. العراق في المجموعة الاولى
آخر تحديث:

 بغداد/شبكة أخبار العراق- أجريت قرعة بطولة غرب آسيا في مقر الاتحاد العراقي لكرة القدم بحضور السفير السعودي لدى العراق عبد العزيز الشمري.وتم تقسيم المنتخبات إلى مجموعتين:المجموعة الأولى: العراق وسوريا ولبنان اليمن وفلسطين.المجموعة الثانية: الأردن والسعودية والكويت والبحرين.وستقام مباريات المجموعة الأولى في محافظة كربلاء، فيما ستقام مياريات المجموعة الثانية في محافظة أربيل ومن المقرر اقامة البطولة للفترة من 2- 14 آب المقبل.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *