قشمريات..ائتلاف المالكي يطالب “نفسه” بطرد القوات الأمريكية من العراق !!

قشمريات..ائتلاف المالكي يطالب “نفسه” بطرد القوات الأمريكية من العراق !!
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- طالب القيادي في ائتلاف دولة القانون جاسم محمد جعفر حكومته برئاسة السوداني القيادي في الائتلاف نفسه ، الأربعاء، الحكومة بالإسراع في تنفيذ قرار البرلمان بشأن اخراج القوات الأجنبية من العراق، مبينا ان تأخير حسم الملف يضر بالأمن القومي العراقي.وقال جاسم في تصريح صحفي، ان “تطبيق قرار البرلمان العراقي بشأن خروج القوات الامريكية مازال ضعيفا وشبه غائب رغم ان تأخير هذا الملف له تبعات تؤثر على الامن القومي”.وأضاف “من البديهي ان تواجد أي قوات عسكرية اجنبية في أي بلد يشكل حالة عدم استقرار ونقص للسيادة الوطنية ورغم ذلك فان ملف اخراج القوات الأجنبية من العراق مازال ضعيفا” .وأشار الى ان “القواعد الامريكية في العراق مازالت قائمة وفيها من الإمكانيات العسكرية القتالية الكثيرة، رغم التصريحات التي تشير بان التواجد استشاري”.وبشأن التواجد التركي أشار جاسم ان “تواجد القوات التركية وامتدادها داخل الأراضي العراقية أيضا قائم ولا يوجد أي ضغط او تفعيل لإخراجهم”، مشيرا الى ان “خروج القوات التركية وقوات حزب العمال مرتبط بمصالح قومية وإقليمية”.يذكر ان السوداني هو واجهة امامية لنوري المالكي.

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