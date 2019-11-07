تحالف الفتح:جميع الكتل متفقة على “تعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات دون إقالة عبد المهدي”!

تحالف الفتح:جميع الكتل متفقة على “تعديل قانون الانتخابات واستبدال أعضاء مفوضية الانتخابات دون إقالة عبد المهدي”!
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- أكد القيادي بتحالف الفتح النائب عامر الفايز, الخميس, وجود قناعة تامة لكافة الكتل السياسية بتعديل قانون الانتخابات واستبدال اعضاء مفوضية الانتخابات, مبينا انه في حال اجراء التعديل واعضاء المفوضية استبدال يرجح اجراء انتخابات نيابية مبكرة .وقال الفايز في تصريح  صحفي، إن “الكتل السياسية توصلت الى قناعة تامة بان يتم تعديل قانون الانتخابات وتغيير مفوضية الانتخابات بالكامل”, مشيرا إلى ان “هذه القناعة جاءت لاستجابة الكتل الى رغبة الشعب ومطلب المتظاهرين دون استقالة عبد المهدي وحكومته”.واضاف ان “الجلسات المقبلة للبرلمان ستشهد مناقشة التعديل والاستبدال”, مشيرا انه “في حال اجراء التعديل وانتخاب مفوضية جديدة للانتخابت سيرجح اجراء انتخابات نيابية مبكرة”.وكانت لجنة التعديلات الدستورية النيابية أكدت في وقت سابق من اليوم الخميس، وجود طرح لعدم اعتماد اللجنة للمادة 142, نافية ارسالها كتاب الى المحكمة الاتحادية لاستبدال المادة 142 بالمادة 126 من الدستور.

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