قضاء الانبار:مذكرات اعتقال بحق أبو ريشة و(4)من أقاربه وفق المادة (4 إرهاب)

قضاء الانبار:مذكرات اعتقال بحق أبو ريشة و(4)من أقاربه وفق المادة (4 إرهاب)
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أصدرت محكمة تحقيق الرمادي في محافظة الأنبار، الخميس الماضي، مذكرات اعتقال لسطام أبو ريشة وعدد من أبناء عمومته، وفق المادة الرابعة من مكافحة الإرهاب.وأظهرت محاكم القرار ، إن مذكرات القبض شملت كلاً من سطام أبو ريشة وعبدالرزاق الريشاوي ومصطفى الريشاوي وخليل الريشاوي وضاري الريشاوي وخضر الريشاوي.وسطام أبو ريشة هو أحد الشخصيات البارزة في محافظة الانبار، ونجل رئيس صحوة العراق الراحل الشيخ عبد الستار أبو ريشة الذي اغتاله تنظيم القاعدة.كما يعد سطام من أبرز المعارضين لرئيس البرلمان محمد الحلبوسي الذي ينحدر من الأنبار أيضا.من جانبه قال مصدر محلي، إن أبو ريشة يتردد بين محافظة الأنبار والعاصمة بغداد، ويحظى بدعم وحماية من فصائل شيعية مسلحة، بالاضافة إلى أبناء عشيرته.

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