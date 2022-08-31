قضاء زيدان يؤجل محاكمة قاتل الهاشمي للمرة السادسة

قضاء زيدان يؤجل محاكمة قاتل الهاشمي للمرة السادسة
آخر تحديث:

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أجل مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، محاكمة المتهم بقتل الخبير الأمني هشام الهاشمي، إلى يوم 31 تشرين الأول 2022.وأبلغ مصدر قضائي، أن “سبب التأجيل جاء لتعذر جلب المتهم إلى المحكمة”، دون الإدلاء بمزيد من التفاصيل.وكان قاضي محكمة جنايات الرصافة، قد أجل في 26 تموز 2022، النظر بمحاكمة المتهم بقتل الهاشمي إلى 31 آب المقبل وهي المرة السادسة من حيث التأجيل، وذلك على خلفية طلب من المتهم.واغتيل الهاشمي في 6 يوليو/تموز 2020، أمام منزله بمنطقة زيونة في العاصمة بغداد برصاص أشخاص على دراجة نارية، في حادث أثار ضجة بين الأوساط الشعبية ولقي صدى دوليا.وفي يوليو/تموز 2021، أعلن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلقاء القبض على قتلة الهاشمي، في حين بث التلفزيون الرسمي اعترافات المتهم الكناني، وهو ضابط  دمج من ميليشيا كتائب حزب الله برتبة ملازم أول عمره 36 عاما.ومنذ أكثر من عام فشل القضاء العراقي في عقد جلسة لمحاكمة القاتل رغم وجوده في السجن، مما دفع الكثيرين للتساؤل حول صحة أنباء تحدثت عن هروب الكناني من السجن على يد فصيله المسلح.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *