قضاء زيدان يرفع الحجز عن عقارات ” بطل سرقة القرن”نزولا لتوجيه زعماء الإطار

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بغداد/ شبكة أخبار العراق- رفع قضاء الولائي فائق زيدان، يوم أمس إشارة الحجز عن العقارات التي يمتلكها نور زهير، المتهم الأول بسرقة الأمانات الضريبية والتي أطلق عليها تسمية “سرقة القرن”، والبالغة أكثر من 2.5 مليار دولار.وأظهرت وثائق ، رفع محكمة تحقيق الكرخ، إشارة الحجز عن 43 عقاراً يمتلكها المُدان بقضية “سرقة القرن” نور زهير، وزوجته روئ حسين، في العاصمة بغداد ومحافظة البصرة.وبررت محكمة تحقيق الكرخ، ذلك بالقول إن “المدان نور زهير، مستمر بإعادة الأموال المسروقة وإيداعها في حساب الأمانات المفتوح بمصرف الرافدين، وفقاً للوثائق.وألقي القبض على نور زهير، وهو صاحب شركتي “القانت والمبدعون”، في مطار بغداد الدولي، يوم (24 تشرين الثاني 2022)، عند محاولته مغادرة البلاد عبر مطار بغداد الدولي. إلا أن القضاء العراقي، قرر إطلاق سراح نور زهير، بكفالة مالية وكان كفيله عادل عبد المهدي مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب وحاليا الموما اليه في دبي ورفع الحجز جاء ضمن دعوات محمد السوداني في مكافحة الفساد واسترداد الأموال المسروقة على طريقة “الله لايوفقني” .يذكر ان المشتركين في السرقة هم من الزعامات الإطارية والقيادي اللص في ائتلاف المالكي المدعو هيثم الجبوري.