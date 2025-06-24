قضاء زيدان يطلق سراح ( محمد الغزي) محافظ ذي قار السابق بعد إدانته بالفساد

قضاء زيدان يطلق سراح ( محمد الغزي) محافظ ذي قار السابق بعد إدانته بالفساد
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- قررت محكمة جنايات ذي قار، اليوم الثلاثاء، الإفراج عن رئيس الحكومة المحلية السابق وعضو مجلس المحافظة الحالي محمد هادي الغزي في واقعة الابتزاز الالكتروني الشهيرة ضد رئيس الحكومة المحلية الحالي مرتضى الابراهيمي.وقال مصدر قضائي، إن المحكمة ذاتها أصدرت حكما على عضو مجلس محافظة ذي قار عمار الركابي بالسجن ثلاث سنوات غيابياً بعد إدانته في القضية ذاتها.وألقت السلطات الامنية في نهاية العام 2024 القبض على المحافظ السابق لذي قار محمد الغزي بتهمة “الابتزاز الإلكتروني”.وكان مصدر أمني قد افاد، مطلع العام 2025، بالإفراج عن فتاتين بقضية شبكة ابتزاز محافظ ذي قار مرتضى الابراهيمي القيادي في تيار عمار الحكيم، ضمن إجراءات العفو العام.وقال المصدر ، إن “محكمة جنايات ذي قار، قررت الإفراج عن الفتاتين ضمن القضية المعروفة بشبكة ابتزاز الابراهيمي”.وأضاف أن “الإفراج جاء بعد تنازل المحافظ وشمولهما بقانون العفو”، مبينا أن “إحداهما هي المدعوة (حوراء) التي أدعى المحافظ أمام القضاء، انه متزوج منها زواجا منقطعاً ما يُعرف بـ (المتعة)”.

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