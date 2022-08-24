قضاء زيدان يهدد التيار الصدري باتخاذ الإجراءات القانونية ضده عند العودة للتظاهر أمام أبوابه

قضاء زيدان يهدد التيار الصدري باتخاذ الإجراءات القانونية ضده عند العودة للتظاهر أمام أبوابه
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- شدد مجلس القضاء الأعلى، يوم الأربعاء، على المضي في اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يقوم بمخالفة القانون و يعطلون المؤسسات في إشارة إلى مذكرات القبض الصادرة بحق القياديين في التيار الصدري.وقال المجلس في بيان اليوم، إنه “بالنظر لانسحاب المتظاهرين وفك الحصار عن مبنى مجلس القضاء الاعلى والمحكمة الاتحادية العليا تقرر استئناف العمل بشكل طبيعي في المحاكم كافة اعتبارا من صباح اليوم  24 /8 /2022”.وأعرب البيان عن شكره إلى “الجهات والشخصيات المحلية  الداعمة للقضاء والحريصة على مبدأ سيادة القانون واحترام الدستور”.كما أكد المجلس في بيانه على “المضي باتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يخالف القانون ويعطل المؤسسات العامة”.وقررت السلطة القضائية في العراق، أمس الثلاثاء، تعليق مهام أعمالها في البلاد وذلك إثر اعتصام أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى مطالبين بحل مجلس النواب العراقي.

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