قطر تتوج ببطولة الصداقة الدولية

قطر تتوج ببطولة الصداقة الدولية
آخر تحديث:

البصرة/ شبكة أخبار العراق- توج المنتخب القطري، امس الثلاثاء، ببطولة الصداقة الدولية المقامة في مدينة البصرة الرياضية، بعد تعادل المنتخبين العراقي والسوري إيجابياً في ختام البطولة.وجرت البطولة على ملعب جذع النخلة في محافظة البصرة بحضور 65 الف متفرج.وحصل المنتخب السوري على المركز الثاني بنقطتين.فيما حل المنتخب العراقي بالمركز الثالث بنقطة واحدة.هذا وافتتحت وزارة الشباب والرياضية, الأربعاء (21/آذار/2018), رسميا بطولة الصداقة الدولية المقامة على ارض ملعب جذع النخلة في البصرة بحضور جمع غفير من الجماهير وشخصيات دولية.

التعليقات

أضف تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *