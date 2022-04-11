قطر تخصص (5) ملايين دولار لدعم اللاجئين والنازحين الأوكرانيين

قطر تخصص (5) ملايين دولار لدعم اللاجئين والنازحين الأوكرانيين
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت قطر اليوم ، عن تخصيص 5 ملايين دولار، من خلال صندوق قطر للتنمية، للمساعدات الإنسانية لدعم اللاجئين والنازحين الأوكرانيين.جاء ذلك في كلمة قطر التي ألقتها لولوة بنت راشد الخاطر مساعد وزير الخارجية القطري، في مؤتمر المانحين من أجل أوكرانيا “الافتراضي”.وقالت الخاطر إن الوضع الإنساني الصعب الذي يواجه ملايين اللاجئين في ظل تواصل التصعيد والتوتر يستوجب تضامن المجتمع الدولي لوضع خطط طارئة للاستجابة لاحتياجاتهم الضرورية.

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