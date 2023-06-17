(5) مليارات دولار حجم الاستثمارات القطرية في العراق

ووقع البلدان خلال الزيارة

على إعلان نوايا مشترك، للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة والاستثمار، وكذلك التوقيع على اتفاقيتين في مجالات النقل الجوي والنقل البحري، ومذكرة تفاهم بخصوص إلغاء متطلبات تأشيرة حاملي الجوازات الدبلوماسية.