(5) مليارات دولار حجم الاستثمارات القطرية في العراق

(5) مليارات دولار حجم الاستثمارات القطرية في العراق
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق – قالت وكالة الأنباء القطرية الرسمية (قنا)، ان أمير قطر تميم بن حمد آل ثاني، أعرب عن عزم بلاده “استثمار خمسة مليارات دولار في عدد من القطاعات في العراق خلال السنوات القادمة”.وأضاف “أجريت اليوم مباحثات مع رئيس وزراء العراق محمد شياع السوداني حول سبل تطوير التعاون بين بلدينا، بالإضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وأكدت دعم قطر لوحدة العراق واستقراره واستعادته لدوره الهام في المنطقة والعالم، شكراً للأشقاء في بغداد على الحفاوة والتكريم”.وكان أمير قطر زار العاصمة بغداد مساء الخميس الماضي استغرقت 4 ساعات ألتقى خلالها رئيس الوزراء محمد شياع السوداني.ووقع البلدان خلال الزيارة على إعلان نوايا مشترك، للتعاون الشامل في المجالات السياسية والاقتصادية وفي مجالات الطاقة والاستثمار، وكذلك التوقيع على اتفاقيتين في مجالات النقل الجوي والنقل البحري، ومذكرة تفاهم بخصوص إلغاء متطلبات تأشيرة حاملي الجوازات الدبلوماسية. 

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