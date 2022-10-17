قطر تستضيف بطولة كأس آسيا 2023

قطر تستضيف بطولة كأس آسيا 2023
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن الاتحاد القطري لكرة القدم في بيان رسمي اليوم الإثنين استضافة قطر لبطولة كأس آسيا 2023.واختار المكتب التنفيذي للاتحاد الآسيوي لكرة القدم دولة قطر لتكون المضيفة لكأس آسيا 2023 بعد منافسة مع كوريا الجنوبية وإندونيسيا.وجاء في تغريدة للاتحاد القطري لكرة القدم: “رسمياً دولة قطر تفوز بتنظيم كأس أمم آسيا 2023”.وأكّد المكتب التنفيذي في الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يوم الاثنين، اختيار الاتحاد القطري لكرة القدم من أجل استضافة كأس آسيا 2023. 

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