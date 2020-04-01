قطر تعرض نادي سان جيرمان للبيع

قطر تعرض نادي سان جيرمان للبيع
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 بغداد/شبكة أخبار العراق- كشفت وسائل إعلام فرنسية، عن أن مؤسسة قطر للاستثمار الرياضي تخطط لبيع نادي باريس سان جيرمان، بسبب الأزمة التي يمر بها العالم حالياً مالياً وصحياً، بسبب تفشي فيروس كورونا.وفقاً لصحيفة “بي فووت” الفرنسية، فأن “هناك اتجاهاً قوياً لبيع النادي الفرنسي خلال الفترة المقبلة، بعد قرار من مالك النادي، القطري ناصر الخليفي”.وتابعت الصحيفة: “بيع النادي قد يسهل عملية انتقال البرازيلي نيمار دا سيلفا إلى برشلونة بالصيف المقبل، في ظل اهتمام النادي الإسباني بضم اللاعب”.وكشفت الصحيفة أن “عدد كبير من اندية أوروبا ستعاني من الإفلاس بسبب فيروس كورونا وتداعياته”. 

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