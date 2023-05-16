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قطر تعلن استعدادها للاستثمار في العراق في مجال الطاقة المتجددة
العراق وأمريكا يؤكدان على تعزيز التعاون في مجال النفط الطاقة
اليوم..البنك المركزي باع أكثر من (200) مليون دولار لمصارف أحزاب الفساد
وزارة النفط ترجح إبرامها عقداً مع شركة توتال لاستثمار 600 مليون قدم مكعب من الغاز المصاحب
بأمر السوداني إعادة العمل بلجنة إعمار الموصل
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وزيرة المالية:تمويل العجز في الموازنة عن طريق الاقتراض وارتفاع أسعار النفط وضغط الإنفاق
الشابندر: لن يستقر العراق دون إلغاء ميليشيا الحشد الشعبي
ائتلاف المالكي:إقالة الحلبوسي بعد إقرار الموازنة
إنطلاق ملتقى الأعمال العراقي-الإماراتي بحضور المليارديرية من زعماء ائتلاف إدارة الدولة
ائتلاف المالكي ينفي إجراء تعديل وزاري من قبل السوداني
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