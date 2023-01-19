قمة خليجية في أبو ظبي

قمة خليجية في أبو ظبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- استضافت العاصمة الإماراتية أبوظبي قمة بين قادة الإمارات ومصر وقطر والأردن والبحرين وعمان. وشدد القادة العرب خلال قمتهم على ضرورة الالتزام بقواعد حسن الجوار واحترام السيادة.وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، كما أكدوا ضرورة التعاون وبناء الشراكات الاقتصادية والتنموية بين الدول العربية في ظل التحولات التي يشهدها العالم.

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