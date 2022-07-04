قميص عثمان..الخارجية تسلم الكويت “738”صندوقا من ممتلكاتها

قميص عثمان..الخارجية تسلم الكويت “738”صندوقا من ممتلكاتها
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- اعلنت وزارة الخارجية، الاثنين، عن تسليم العراق لشحنة من المحفوظات إلى دولة الكويت.وذكر بيان للوزارة ، ان وكيل وزارة الخارجيَّة للشُؤُون مُتعددة الأطراف والشُؤُون القانونيَّة قحطان طه خلف ترأس الوفد العراقيّ المُشارك في عمليَّة تسليّم شحنة جديدة من المحفوظات والممتلكات العائدة إلى دولة الكويت الشقيقة، والبالغة 738 صندوقاً، متضمنة وثائق وكتب وأفلام ومخطوطات وسيف تاريخيّ ونسختين من القرآن الكريم.ولفت البيان، “جرت مراسم التسليم اليوم الإثنين المُوافق 2022/7/4، في مقر وزارة الإعلام الكويتيَّة بحضور مُساعد وزير الخارجيَّة الكويتيّ لشُؤُون الوطن العربيّ ناصر القحطاني وممثل الأمين العام للأمم المُتحدة المُنسق المُقيم في دولة الكويت طارق الشيخ، وسفير جُمهوريَّة العراق لدى الكويت المنهل الصافي”.وأكَّد  وكيل الوزارة حرص والتزام الحكومة العراقيَّة على إنهاء هذا الملف، مُبيناً إن وزارة الخارجيَّة سعت بالتعاون مع المؤسسات العراقيَّة الأخرى ومنها وزارة التعليّم العاليّ والبحث العلميّ على إعادة عدد من الممتلكات والمحفوظات الكويتيَّة وفق حملات قامت بها في السنوات السابقة وكان أخرها خلال (شهر أب 2019، وشهر تشرين الثانيّ 2019، وشهر أذار 2021).من جانبه أعرب مُساعد وزير الخارجيَّة الكويتيّ لشُؤُون الوطن العربيّ ناصر القحطانيّ عن تقديره للجُهُود العراقيَّة في مُواصلة تسليّم المحفوظات العائدة إلى دولة الكويت، مُشيداً بالعلاقات الثنائيَّة بين البلدين. كما ثمن ممثل الأمين العام للأمم المتحدة المُنسق المُقيم في دولة الكويت طارق الشيخ، التعاون الجاري بين البلدين، والجُهُود المبذولة في هذا الإطار.

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