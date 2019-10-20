قنبر:إقالة عبد المهدي مطلب شعبي

قنبر:إقالة عبد المهدي مطلب شعبي
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد زعيم الحزب الدستوري العراقي انتفاض قنبر، اليوم  الاحد، ان اقالة الحكومة العراقية، برئاسة عادل عبدالمهدي، مطلب شعبي مدعوم سياسياً.وقال قنبر،في حديث صحفي، ان “اقالة حكومة عادل عبدالمهدي، اصبح المطلب الرئيسي للمتظاهرين، كما هذا المطلب، له دعم كبير من جهات سياسية عراقية لها ثقلها في الساحة”.وبين ان “الاصلاحات التي اعلن عنها عبدالمهدي، التي لغاية الساعة، لم نرى منها اي شيء على أرض الواقع، لن توقف الاحتجاج، فمطلب الجماهير اقالة الحكومة، وهناك حراك سياسي داعم لهذا المطلب الشعبي”.

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