قنديل:إيران لا تحترم العراق

قنديل:إيران لا تحترم العراق
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بغداد/شبكة أخبار العراق- كشف السفير العراقي لدى طهران سعد جواد قنديل، الاثنين (13 كانون الثاني 2020)، أن إيران لم تقدم رداً حتى الآن على احتجاج بغداد بشأن استهداف الحرس الثوري الإيراني للقواعد العسكرية.وقال قنديل في تصريح لوكالة “سبوتنيك” الروسية، إن “طهران لم تقدم ردا حتى الآن على الاحتجاج الذي تقدمت به بغداد رسميا للسفير الإيراني في العراق أيرج مسجدي، بعد استهداف الحرس الثوري الإيراني لقواعد عسكرية تضم قوات أمريكية وأجنبية في العراق الأسبوع الماضي”.وأضاف، “استدعينا القائم بالأعمال الإيراني في بغداد وأبلغناه بضرورة إبعاد العراق عن ساحة الصراع وعدم اتخاذ الأراضي العراقية ساحة لتصفية الحسابات بين الطرفين الأمريكي والإيراني”.وأشار السفير العراقي إلى أنه “حتى الآن لم يصلنا رد رسمي من قبل السلطات الإيرانية بهذا الموضوع”.وكانت الخارجية العراقية قد ذكرت يوم الأربعاء (08 كانون الثاني 2020) أنها تعترض على الهجوم الصاروخي الإيراني على قواعد عسكرية عراقية تضم جنودا أمريكيين.وقالت الوزارة في بيان ، إن “الخارجية إذ ترفض تلك الاعتداءات وتعدها خرقا للسيادة العراقية فإنها تدعو جميع الأطراف المعنية إلى التحلي بضبط النفس والعمل على تخفيض التوتر بالمنطقة وعدم جعل العراق ساحة حرب لتصفية حساباتهم”.وأضافت: “كما تشدد (الوزارة) على أن العراق بلد مستقل وأن أمنه الداخلي يحظى بالأولوية والاهتمام البالغين ولن نسمح بأن يكون ساحة صراعات أو ممرا لتنفيذ اعتداءات”، مشيرة إلى أن “استدعاء السفير إيرج مسجدي يأتي لتبليغه باحتجاج بغداد على استهداف أراضيها”.

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