قوات الحدود:إحباط إدخال مخدرات إيرانية إلى البصرة

قوات الحدود:إحباط إدخال مخدرات إيرانية إلى البصرة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة قوات أمن الحدود، اليوم الاحد، محاولة إدخال (2) كغم من المخدرات عبر شط العرب في محافظة البصرة،وذكر بيان للقيادة ، أنه “استمراراً للجهود الامنية المميزة لقيادة قوات الحدود في منع إدخال المخدرات والممنوعات عبر الحدود، أحبطت مفارز الفوج الثالث في لواء حدود السواحل محاولة إدخال (2) كغم من المخدرات  الإيرانية عبر شط العرب في محافظة البصرة”.وأشار البيان، إلى “تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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