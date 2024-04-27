قوات الحدود:إحباط إدخال(51) كغم من المخدرات الإيرانية عبر الأهوار

قوات الحدود:إحباط إدخال(51) كغم من المخدرات الإيرانية عبر الأهوار
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة حرس الحدود العراقي، السبت، إحباط محاولة إدخال (51) كيلو غراماً من المخدرات إلى البلاد عبر هور الحويزة الحدودي مع إيران.وذكرت القيادة، وفق بيان ، أن “قوة من لواء الحدود العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، وبواجب مشترك مع مديرية المخدرات والمؤثرات العقلية والرد السريع، تمكنت من ضبط (51) كيلو غراماً من الحبوب المخدرة  الإيرانية في هور الحويزة ضمن قاطع الفوج الأول في اللواء آنفاً”.وأكدت أن “القوة المشتركة ألقت القبض على المتهم الإيراني  بإدخالها”، لافتة إلى أن “عملية الضبط تمت من خلال معلومات استخبارية دقيقة، وجرى تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”.

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