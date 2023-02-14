قوات الحدود:إلقاء القبض على (18) آسيويا حاولوا اجتياز الحدود قادمين من إيران

قوات الحدود:إلقاء القبض على (18) آسيويا حاولوا اجتياز الحدود قادمين من إيران
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت قوات حرس الحدود العراقي، اليوم، إلقاء القبض على (18) متسللاً اجنبياً حاولوا اجتياز الحدود قادمين من إيران وبتسهيل منها.جاء ذلك، ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب وبناءاً على معلومات استخبارية دقيقة، وفق بيان .وأضاف البيان، أن “الفوج الثالث اللواء العاشر ضمن قيادة حدود المنطقة الثالثة، تمكن في عمليتين منفصلتين، من إلقاء القبض على (18) متسللاً اجنبياً حاولوا تجاوز الحدود”.وأوضح أن “المتهمين جرى تسليمهم إلى الجهات المختصة لإتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.

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