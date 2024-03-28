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حزب طالباني:حزب بارزاني أدرج معلومات أكراد سوريا وإيران وتركيا للمشاركة في انتخابات برلمان الإقليم
النزاهة النيابية:العراق منهوب وأصبح بيته مثل بيت العنكبوت بسبب الخيانة
وزير الكهرباء:نحتاج من 5-20 سنة للتخلي عن إستيراد الغاز من إيران!!
وزارة النفط:أكثر من (99) مليون برميل نفط الصادرات العراقية لشهر شباط الماضي
قوات الحدود:إلقاء القبض على (19) متسللاً إيرانيا في السليمانية
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أوباما ” قلق” على خسارة بايدن أمام ترامب
تركيا:إسرائيل بقيت وحيدة مع ظلمها أمام مجلس الأمن الدولي
إسرائيل:لن نحترم قرار مجلس الأمن الدولي بوقف إطلاق النار وسنواصل الحرب على غزة
اليوم..مجلس الأمن الدولي يناقش طلبا لوقف إطلاق النار في غزة
الصفدي:لا يمكن السماح لإسرائيل بتنفيذ مذبحة أخرى بحق 3. 2 مليون فلسطيني في غزة
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النزاهة النيابية:العراق منهوب وأصبح بيته مثل بيت العنكبوت بسبب الخيانة
وزير الكهرباء:نحتاج من 5-20 سنة للتخلي عن إستيراد الغاز من إيران!!
وزارة النفط:أكثر من (99) مليون برميل نفط الصادرات العراقية لشهر شباط الماضي
وزير التخطيط :أكثر من (80) تريليون دينار العجز في موازنة 2024
اليوم..سعر صرف الدولار =148250 ديناراً
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وزير الكهرباء:نحتاج من 5-20 سنة للتخلي عن إستيراد الغاز من إيران!!
الإتصالات النيابية:مليارات الدولارات بذمة شركات الإتصالات والحكومة “ساكتة” عنها!
هيا نلطم..حكومة السوداني تعتزم ” شراء ” الغاز العراقي!!
الإنسان النيابية تطالب بتنفيذ الإعدام بحق (8000) محكوماً وفق المادة 4 إرهاب!!
وزير الشباب الأسبق:(2.2) مليار دولار من إيرادات مطار النجف ذهبت إلى تيار سياسي
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- اذاعة INN