قوات الحدود:إلقاء القبض على (19) متسللاً إيرانيا في السليمانية

قوات الحدود:إلقاء القبض على (19) متسللاً إيرانيا في السليمانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الخميس (28 آذار 2024)، إلقاء القبض على (21) متسللاً إيرانيا حاولوا تجاوز الحدود بطريقة غير شرعية في محافظتي السليمانية ونينوى.وذكرت القيادة في بيان ، أنه “ضمن مهام قيادة قوات الحدود في التصدي لحالات التسلل والتهريب، تمكن الفوج الثاني في لواء الحدود الحادي والعشرون ضمن قيادة حدود المنطقة الاولى من إلقاء القبض على (19) متسللاً إيرانيا حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية”.واشارت الى أن “الفوج الأول في لواء الحدود السابع عشر، تمكن من ضبط متسللين اثنين حاولا تجاوز الحدود من جهة نينوى “، مبينةً أنه “تم تنظيم محضر ضبط اصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم”.

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