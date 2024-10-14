قوات الحدود :إلقاء القبض على (24) متسللاً آسيويا قادمين من العمق الإيراني

قوات الحدود :إلقاء القبض على (24) متسللاً آسيويا قادمين من العمق الإيراني
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- أفادت قيادة قوات الحدود في بيان ،الاثنين، بأن قوات الفوج الثالث في لواء الحدود الثالث ألقت القبض على 24 متسللاً من جنسيات آسيوية قادمين من العمق الإيراني  حاولوا اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية، وتم تنظيم محضر ضبط أصولي واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم.

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