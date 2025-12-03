قوات الحدود تعلن عن إحباط (18)كغم من المخدرات عبر بالون هوائي

 بغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلنت قيادة قوات الحدود، اليوم الأربعاء ( 3 كانون الأول 2025 )، عن إحباط محاولة تهريب كمية كبيرة من المخدرات عبر بالون هوائي غربي محافظة الأنبار.وذكرت القيادة في بيان ، أن “مفارز الفوج الثالث في لواء الحدود السادس تمكنت من إحباط محاولة تهريب كمية من الحبوب المخدرة تزن 18 كغم، كانت محمولة بواسطة بالون هوائي عبر الشريط الحدودي غرب المحافظة”.وأضافت أن “المهربين كانوا يحاولون تهريب 98 كيساً تحتوي كل منها على 1000 حبة مخدرة، حيث جرى ضبط المواد وفق الأصول القانونية، وتنظيم محضر ضبط أصولي، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة”.

