قوات الحدود تلقي القبض على 28 متسللا آسيويا قادمين من الحدود الإيرانية

قوات الحدود تلقي القبض على 28 متسللا آسيويا قادمين من الحدود الإيرانية
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- تمكنت قيادة قوات الحدود، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على 28 متسللاً أجنبياً حاولوا اجتياز الخط الحدودي قادمين من العمق الإيراني.وذكرت القيادة في بيان، أنه “ضمن مهامها لتأمين الحدود ومنع حالات التسلل والتهريب وبناءً على معلومات استخبارية دقيقة، تمكن الفوج الأول اللواء التاسع عشر في قيادة المنطقة السادسة حرس حدود وبكمين محكم من إلقاء القبض على 28 متسللاً أجنبياً حاولوا تجاوز الحدود قادمين من الحدود الإيرانية”.واضافت أنه “تم تسليم المتهمين إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم”.يذكر ان إيران كجزء من مشروعها في مواصلة تدمير العراق تقوم بإيصال عشرات الاجانب من متعاطي المخدرات والمجرمين للحدود العراقية والحكومة العراقية لم تفاتح إيران عن هذا الخرق لسيادة العراق وأمنه القومي.

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