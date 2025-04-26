قوات الحدود تلقي القبض على (35) متسللاً آسيويا قادمين من العمق الإيراني

قوات الحدود تلقي القبض على (35) متسللاً آسيويا قادمين من العمق الإيراني
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- ألقت قوات الحدود، اليوم السبت (26 نيسان 2025)، القبض على 35 متسللاً من جنسيات آسيوية قادمين من العمق الإيراني بمساعدة الحرس الثوري ، أثناء محاولتهم اجتياز الحدود بطريقة غير شرعية ضمن الحدود الإدارية لمحافظة السليمانية.وذكرت قيادة قوات الحدود في بيان ، أن “الفوج الثالث والفوج الثاني في لواء الحدود الثالث، ضمن قيادة حدود المنطقة الأولى، نفذا عمليات منفصلة أسفرت عن ضبط المتسللين”. وأضاف البيان أنه “تم تنظيم محاضر ضبط أصولية بحقهم، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة”. 

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