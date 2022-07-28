قوباد:إقرار قانون النفط والغاز من أولويات مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة

قوباد:إقرار قانون النفط والغاز من أولويات مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة
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 بغداد/ شبكة أخبار العراق- حذر نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني ، الخميس،  إن العراق لم يعد يحتمل الصراعات السياسية، مشيراً في الوقت نفسه إلى ضرورة التوصل إلى اتفاق بين أربيل وبغداد يحسم النزاع المستمر بشأن ملف النفط والغاز.وقال طالباني خلال لقائه السفير البريطاني لدى العراق مارك برايسن ريتشاردسون، وفقا لوسائل اعلام كردية أن “العراق لا يمكنه الصمود أمام الصراعات السياسية غير الضرورية.. ومن الضروري على الأطراف تكثيف جهودها بشأن المسائل السياسية والمصيرية وآلية تشكيل حكومة خدماتية فاعلة ومعالجة الخلافات بين أربيل وبغداد”.وأكد قوباد طالباني، انه “يجب أن يكون الاتفاق على مسألة النفط والغاز ومصادقة قانون النفط والغاز من أولويات مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة في العراق، لان الاتفاق بشأن هذه المسألة يشكل أرضية ملائمة توصل الى اتفاق حول القضايا المصيرية الأخرى”. 

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