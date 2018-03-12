قوباد:الاصلاحات التي نقوم بها في كردستان “جذرية”

أربيل/ شبكة أخبار العراق- ذكر نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، قوباد طالباني، الاثنين، ان الاصلاحات التي نقوم بها في كردستان “جذرية” وليس مجرد شعارات.وقال طالباني، في مؤتمر صحفي مشترك مع السفير الامريكي في العراق دوغلاس سيليمان: “نحن اليوم نفتتح مكتب منظمة التنمية الامريكية (I.G.P.A) في اقليم كردستان لتطوير الحكم الرشيد في الادارة، ونرجو ان يكون هذا العمل المشترك خطوة كبيرة في تطوير العلاقات بين الاقليم والولايات المتحدة وستكون عاملا مهما لدعم الاصلاحات التي تجريها حكومة اقليم كردستان وتحسين الخدمات التي تقدمها للمواطنين”، مؤكد ان “الاصلاحات التي اطلقتها حكومة اقليم كردستان ليست مجرد شعارات”.وتابع: “نحن نريد تطبيق نظام اللامركزية في ادارة الدولة وتقديم افضل الخدمات للمواطنين، وهذا الدعم والعمل المشترك من قبل الحكومة الامريكية يثبت بان اصلاحات حكومة اقليم كردستان اصلاحات جذرية في جميع المجالات”.واشار نائب رئيس حكومة اقليم كردستان، إلى ان “هذا الدعم يؤكد التزام الحكومة الامريكية بحكومة اقليم قوية في اطار عراق فيدرالي وهو تاكيد لاستمرار دعم الولايات المتحدة الامريكية للشعب الكردي”.بدوره قال سيليمان، “نحن ندعم الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان لاجراء الاصلاحات وهذا البرنامج سيساهم في تحسين الاوضاع المعيشية للمواطنين في المنطقة بدعم من الحكومة الاتحادية وحكومة الاقليم”.واضاف، انه “في اقليم كردستان يساهم هذا العمل المشترك لتطوير قدرات مؤسسات الدولة وتحسين الاوضاع الخدمية، وهذا العمل المشترك سيسجل جميع الواردات والمصاريف وسيوفر شفافية اكثر في الامور الادارية”.واوضح السفير الامريكي، اننا “نتمنى ان يكون هذا البرنامج مساهماً في تحسين الاوضاع المالية للمواطنين وبدعم من حكومة اقليم كردستان، ونحن ندعم حكومة الاقليم تدعم بتوفير حياة ومستقبل افضل لمواطنيها”.ودعا السفير الامريكي، الحكومة الاتحادية وحكومة اقليم كردستان الى “الحوار من اجل معالجة المشاكل والعالقة وانهاء الخلافات الموجودة باسرع وقت”.