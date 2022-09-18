قوباد:هدفنا الرئيسي هو تحقيق مصالح الإقليم أولاً

بغداد/ شبكة أخبار العراق- أكد قوباد طالباني نائب رئيس وزراء إقليم كردستان والقيادي في الاتحاد الوطني الكوردستاني، الاحد، على ضرورة ذهاب الكورد الى بغداد كفريق واحد للتفاوض على حقوق الإقليم، وعندها لن يكون مهما من يشغل منصب رئيس الجمهورية العراقية وباقي المناصب التي هي من حصة المكون الثاني في البلاد.جاء ذلك خلال استضافته على هامش فعاليات الملتقى الاستثماري والاقتصادي الأول في السليمانية.وأضاف “طالبنا دائما كما حزب الاتحاد الوطني بمناقشة الرؤية السياسية، وأن تكون المناصب أقل أهمية بالنسبة لنا وإذا ذهبنا كفريق واحد الى بغداد، ونقاتل من أجل حقوق اقليم كردستان والحقوق الدستورية لمجتمعاته ومطالبه واحتياجاته عندها فليس مهما من سيكون رئيسا للجمهورية من سيكون وزيرا للمالية”.