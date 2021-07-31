قوباد طالباني رئيسا لتحالف كردستان الانتخابي

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نائب:قدرة العراق على استيعاب 6 ملايين عامل في القطاع الخاص
الزراعة النيابية تدعو للإستفادة القصوى من مياه نهري دجلة والفرات
نائب يحذر وزير الصناعة من استثمار مملحة البصرة بعقد فاسد
الزراعة النيابية “ترحب” بالسد المشترك مع إيران على شط العرب العراقي!
وزير التخطيط:انجاز مشروع ميناء الفاو الكبير يستغرق 4 سنوات
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الكاظمي والتيار الصدري وحيتان الفساد وراء إنهيار المنظومة الكهربائية
انعدام الشفافية في الإيرادات المالية ..وزارة النفط أنموذجاً
إيرادات نفط الإقليم لعائلة بارزاني وحكومة أبنها مسرور لن تسلم بغداد برميلاً واحداً لأنه مباع لمدة 50 عاماً
أهالي السليمانية وحلبجة يطالبون بالإنفصال عن حكومة البارزاني والتعامل المباشر مع بغداد
لن يكشف عن قتلة النشطاء والمتظاهرين إلا بعد إلغاء ميليشيا الحشد الإرهابية
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حكومة الكاظمي متورطة بقتل النشطاء لحمايتها للجهات المنفذة
المستعمرات الإيرانية العراق وسوريا ولبنان واليمن في ” ظلام دامس”
معهد واشنطن ينصح بايدن بضربة موجعة لميليشيا الحشد الشعبي
الأحزاب الشيعية تبيع العراق بالجملة والمفرد
التزوير وانعدام الشفافية وفساد القضاء من عوامل تهديد مصداقية الانتخابات القادمة
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