قوباد: مشاركتنا الانتخابية لإعادة مناطقنا من العراق!!

قوباد: مشاركتنا الانتخابية لإعادة مناطقنا من العراق!!
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السليمانية/ شبكة أخبار العراق- أكد نائب رئيس حكومة كردستان قوباد طالباني، الأحد، على أن الأكراد يجب أن يكون لهم تمثيل قوي في بغداد، في الانتخابات البرلمانية الحالية.وقال طالباني، في مؤتمر صحفي عقب مشاركته في الانتخابات، إن “هناك مسائل مصيرية على الاطراف الكردية أن يكون لهم موقف موحد“.وأضاف طالباني، أن “على المواطنين في المناطق المتنازعة ان يشاركوا بفعالية لإثبات كردستانية تلك المناطق“.وأكد طالباني أنه “يجب أن يكون لدينا تمثيل قوي في بغداد”، مشدداً في الوقت نفسه على “حق الاتحاد الوطني الكردستاني في منصب رئاسة الجمهورية”.

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