قوباد يدعو ائتلاف إدارة الدولة الى التعامل الحذر عن ما يجري في المنطقة

قوباد يدعو ائتلاف إدارة الدولة الى التعامل الحذر عن ما يجري في المنطقة
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بغداد/ شبكة أخبار العراق- دعا نائب رئيس حكومة إقليم كردستان قوباد طالباني، اليوم الأربعاء (1 تشرين الثاني 2023)، الحكومة الاتحادية والاطراف السياسية العراقية إلى التعامل بحذر مع ما يجري في المنطقة.وقال المكتب الاعلامي لنائب رئيس حكومة الاقليم في بيان، ، إن طالباني “استقبل في أربيل السفيرة الأمريكية في بغداد إلينا رومانوسكي والقنصل العام  الأمريكي في الإقليم مارك سترو، وخلال اللقاء بحث الجانبان الأوضاع الأمنية في المنطقة، وعدة ملفات أخرى كانت ذات اهتمام بين الجانبين”.واضاف، أن “الجانبين تطرقا خلال الاجتماع إلى الأوضاع الأمنية في المنطقة، حيث أعرب طالباني عن أسفه من احتمال توسع الصراع في المنطقة”، داعيا “الحكومة الاتحادية والأطراف السياسية العراقية إلى التعامل بحذر مما يجري في المنطقة، وألا يسمحوا بأن يؤثر ذلك على الأمن والاستقرار في العراق”.كما وأشار نائب رئيس حكومة الإقليم إلى انه “في حال توسع الصراع، فإن كل المنطقة ستكون خاسرة، حاثا المجتمع الدولي وخصوصا الدول المؤثرة في المنطقة على التعامل بدبلوماسية مع الاحداث، وان يكثفوا محاولاتهم لتهدئة الأوضاع، ومنع المزيد من عدم الاستقرار في المنطقة”.ولفت البيان الى ان “الأوضاع السياسية والاقتصادية في الإقليم كان محورا آخر من مباحثات نائب رئيس حكومة الإقليم والسفيرة الامريكية، إلى جانب علاقات الإقليم وبغداد، وكيفية معالجة المشاكل أمام تنفيذ قانون الموازنة العامة”.

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